Detetive do desaparecimento de Maddie acredita que raptor vai confessar o crime

Jim Gamble, um dos principais detetives que investigou o desaparecimento de Madeleine McCann, acredita que o raptor da menina britânica, ou um eventual cúmplice, vai confessar o crime.



O detective afirma que, com o passar dos anos e com o avanço tecnológico, as pessoas que levaram Maddie vão ficar cada vez mais nervosas e, caso exista um cúmplice do crime, a relação de lealdade entre raptor e cúmplice poderá mudar levando à tão ambicionada confissão.







"Se envolver um raptor, alguém terá visto alguma coisa. Alguém suspeitará de alguma coisa, talvez de lealdade pessoal, de uma relação ou de outra coisa qualquer. O facto de talvez não terem certezas pode ter feito com que guardassem as suas suspeitas até agora", acredita o inspetor.



Jim Gamble afirma que com o passar do tempo alguém, seja raptor, cúmplice ou alguém que tenha visto alguma coisa, terá a necessidade de contar e será aí que tudo se resolverá.



Maddie desapareceu com apenas três anos de idade do apartamento de férias da sua família na Praia da Luz, em Portugal, há 12 anos.

Apesar das buscas desesperadas, a menina desapareceu sem deixar rasto.

A principal teoria dos investigadores é que a criança foi raptada por traficantes ou predadores. Outra explicação possível é de que Maddie foi levada durante um roubo falhado.



Tudo leva a crer, com as últimas declarações do detective, que os investigadores estão perto de descobrir o que aconteceu a Maddie.