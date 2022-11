Detida cidadã síria suspeita da autoria do atentado em Istambul

treinada por militantes curdos e que entrou na Turquia através de Afrin, outra cidade do norte da Síria.

A polícia turca revelou, esta segunda-feira, que a principal suspeita do atentado em Istambul, que vitimou seis pessoas e feriu 81, no domingo, é uma mulher síria que foi instruída pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em Kobane, na Síria, para colocar a bomba.De acordo com a Reuters, as autoridades de Istambul anunciaram que no interrogatório inicial a detida disse que foiEm comunicado divulgado esta segunda-feira, o PKK negou a responsabilidade do ataque.