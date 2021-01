Detida deputada escocesa que viajou de comboio com Covid-19

Margaret Ferrier, deputada do Partido Nacional Escocês, está na origem do mais recente escândalo a "rebentar" no Reino Unido, já que em setembro viajou de comboio entre Londres e Glasgow mesmo estando sob suspeita de infeção com Covid-19.

Como se isto não fosse grave o suficiente, Ferrier fez, dias depois, a viagem de regresso, já depois de saber que o teste para o novo coronavírus tinha dado positivo. O caso deu origem a uma investigação e agora, a política escocesa de 60 anos, foi mesmo detida, enfrentando acusações por "conduta irresponsável".

A história ganhou contornos ainda mais graves depois de se saber que além de viajar de comboio, esta política ainda frequentou vários negócios locais em Glasgow, onde se cruzou com várias pessoas.

Assim que a notícia foi tornada pública, Margaret Ferrier foi imediatamente suspensa pelo partido, mas continua a não querer abandonar o cargo de membro no Parlamento britânico, apesar de estar a ser pressionada para tal.