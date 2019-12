Detida dupla suspeita de preparar ataque terrorista na passagem de ano

O Serviço Federal de Segurança deteve dois homens suspeitos de planearem um ataque terrorista na Passagem de Ano em São Petersburgo, Rússia.A polícia divulgou um vídeo esta segunda-feira do momento em que a dupla é detida. Segundo a publicação RT, os homens planeavam ataques para as festas de final do ano da segunda maior cidade da Rússia.Na gravação, com pouco mais de um minuto, é também possível ver o momento em que as autoridades revistam o apartamento de um dos suspeitos onde foram descobertos cartuchos de espingarda, facas de combate e fios elétricos.