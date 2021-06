Detida funcionária de bar que cortou pénis do chefe para se defender de abusos sexuais

A funcionária de um bar em Sant Andreu de la Barca, Barcelona, cortou o pénis do chefe na segunda-feira, ao defender-se dos abusos sexuais de que estaria prestes a ser vítima.



A mulher confessou o crime à polícia e deu conta de que o proprietário do bar onde trabalhava a tinha forçado, em várias ocasiões, a ter relações sexuais. Na segunda-feira à noite o homem tentou novamente, e esta recusou, tendo-se defendido com uma faca, cortando-lhe o pénis.



A mulher acabou por ser detida. Uma ambulância do Sistema Médico de Emergência (EMS) deslocou-se até ao bar e levou o ferido ao Hospital, onde permanece internado.