Detida mulher suspeita de matar oito recém-nascidos

Investigação na unidade neonatal do hospital de Countess of Chester, no Reino Unido, levou à detenção de uma trabalhadora.

Uma mulher, profissional de saúde no hospital de Countess of Chester, em Cheshire no Reino Unido, foi detida esta terça feira por suspeitas de matar oito recém-nascidos.

A polícia de Cheshire ainda não revelou mais informações relativamente à suspeita nem há confirmação da função que desempenhava no hospital.



Paul Hughes, inspetor a cargo da investigação, revela que as buscas pretendem esclarecer os motivos que levaram à morte de 17 bebés e aos ferimentos sofridos por outros 15 na unidade neonatal do hospital de Cheshire entre junho de 2015 e junho de 2016.

"Não podemos apontar uma data para a conclusão deste caso, mas vamos fazer os possíveis para resolver esta investigação o mais cedo possível", revela o inspetor Paul Hughes.

Os pais das crianças que perderam a vida neste hospital estão a ser acompanhados por especialistas e inspetores da polícia local com o objetivo de os manter a par de todas as novidades.

Ian Harvey, o diretor médico do hospital de Countess of Chester diz que existe total colaboração com as autoridades.

Entretanto o hospital da zona de Cheshire deixou de prestar auxílio a crianças com menos de 32 meses de vida.