Detida "Rainha Vigarista de Hollywood". Fazia-se passar por altas figuras para sacar dinheiro a atores

Hargobind Tahilramani, um homem indonésio com cadastro, foi detido pela polícia de Manchester, Reino Unido, por ser suspeito de um esquema - que durava há anos - no qual se fazia passar por altas figuras de Hollywood para enganar aspirantes a estrelas de cinema.Tahilramani, agora desmascarado, tem 41 anos e era conhecido por "Rainha Vigarista de Hollywood". Kathleen Kennedy, Amy Pascal e Wendi Murdoch foram algumas das figuras pelas quais se fez passar para roubar centenas de milhares de dólares a aspirantes a atores de Hollywood.A detenção ocorreu no passado dia 26 de novembro após uma inveestigação levada a cabo pelo FBI que durava há anos.A "Rainha Vigarista de Hollywood" fingia ser grandes figurras para convencer as pessoas a viajar para a Indonésia com a promessa de trabalho no mundo do cinema. Uma vez na Indonésia, os aspirantes a atores pagavam por serviços logísticos como localização, pesquisa e escrita de guiões com promessa de reembolso desse investimento. Os projetos nunca se chegavam a concretizar e o dinheiro desaparecia.