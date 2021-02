Detidas 34 pessoas na Catalunha em protestos conta a prisão do 'rapper' Pablo Hasél. Veja as imagens

Cerca de três dezenas e meia de pessoas foram detidas esta madrugada, na Catalunha, pela polícia regional, na sequência de manifestações violentas e ataques a lojas registados durante os protestos contra a prisão do 'rapper' Pablo Hasél.

Numa mensagem publicada através das redes sociais, os Mossos d'Esquadra, polícia regional da Catalunha, adiantaram que a maior parte das detenções ocorreu em Barcelona, envolvendo 31 pessoas. Em Lérida foi detida uma pessoa e duas em Tarragona, sendo as três menores de idade.

Esta noite foi a quinta sucessiva de protestos em Barcelona, tendo a manifestação escalado para motins e saques em dezenas de lojas no centro da cidade, nomeadamente do Paseo de Gracia, onde se concentram as principais marcas de luxo.