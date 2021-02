A polícia no norte do México deteve seis pessoas na quarta-feira por alegado tráfico de vacinas falsas contra a covid-19, anunciaram as autoridades.

O Departamento Federal de Segurança Pública disse que as detenções foram feitas no estado fronteiriço do norte de Nuevo Leon.

"Não se brinca com a saúde, e nestes momentos de pandemia, ninguém deve lucrar", disse a secretária de Segurança Pública, Rosa Icela Rodriguez.