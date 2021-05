Detido alegado violador em série dos anos 90 nos EUA

Um alegado violador em série dos anos 90 foi detido esta terça-feira pela polícia de Mesa, Arizona, nos EUA.

John Daly é supeito de violar pelo menos oito mulheres entre julho de 1999 e outubro de 2001, levando as autoridades locais a nomeá-lo de "El violador de East Valley". Os casos estarão ligados a um comportamento semelhante do agressor e, de acordo com a investigação, foram encontrados vestígios de ADN em três das vítimas.

A operação para deter o violador, que era agente da Partulha Fronteiriça dos Estados Unidos, foi um trabalho conjunto de vários departamentos policiais, entre os quais o FBI.