Detido assassino que terá matado vários sem-abrigo nas ruas de Barcelona nas últimas semanas

A polícia espanhola prendeu esta terça-feira um homem, suspeito de ter espancado até à morte um sem-abrigo numa rua perto da Sagrada Família, em Barcelona, espanha. O assassino está a ser investigado por suspeitas de ligação a mais quatro homicídios.



A detenção ocorreu horas depois do homicídio, na cidade de Sant Cugant, segundo informaram as fontes policiais.

Segundo o jornal espanhol El País, o primeiro caso ocorreu a 19 de março. A vítima foi atingida por uma arma branca.



A 16 de abril ocorreu o segundo assassinato, na Calle de Lepanto. Um homem de 23 anos, também sem-abrigo, foi atingido com um tiro na cabeça.

dois dias depois, ocorreu a terceira morte, a menos de um quilómetro de distância. tratava-se de um homem de 60 anos.



As autoridades estão a investigar as ligações do homem a outros homicídios que ocorreram nas últimas semanas em Espanha.