Detido atirador que tinha como alvo o primeiro-ministro espanhol

Homem queria vingar-se de Pedro Sánchez e procurou cúmplices no Whatsapp.

Um vigilante de segurança privada e praticante de tiro foi detido pela polícia catalã, em Terrassa, por querer abater o primeiro ministro-espanhol, Pedro Sánchez.



Manuel Murillo Sánchez, de 63 anos, é o melhor praticante do clube de tiro olímpico de Vallés, discordou da ordem de exumação dos restos mortais de Franco e queria vingar-se do primeiro ministro.



Foram encontradas 16 armas na casa do suspeito que disse estar disposto a "sacrificar-se por Espanha" e que frequentava círculos de extrema-direita.



A polícia já estava a investigar o caso mas a situação tornou-se pública depois de ser feita uma denúncia de uma conversa do Whatsapp onde o atirador queria combinar um ataque armado contra o chefe do governo e procurou cúmplices.