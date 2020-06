Detido autor de blog extremista de apoio a Jair Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu esta sexta-feira na cidade de Campo Grande, capital do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, o ativista radical de extrema direita e apoiante de Jair Bolsonaro Oswaldo Eustáquio.



Eustáquio é autor de um blog extremista que, além de defender a permanência de Bolsonaro no cargo por tempo indefinido e com plenos poderes, advoga a volta de um governo militar de exceção ao Brasil e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Oswaldo Eustáquio foi preso por agentes federais pouco depois de realizar mais uma transmissão ao vivo, que afirmou estar a fazer diretamente do Paraguai, país que faz fronteira com o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. Mas a PF, que já seguia os seus passos há vários dias, conseguiu localizá-lo e prendê-lo onde ele realmente estava, Campo Grande.

Dois dias antes, evidenciando, segundo a PF, estar a tentar despistar as autoridades brasileiras, Eustáquio tinha feito uma outra live dizendo estar em direto de Brasília, quando, na realidade, estava na cidade fronteiriça de Ponta Porã, a poucos metros do Paraguai.



Temendo que o ativista de extrema-direita fugisse para o país vizinho, a PF pediu e obteve um mandado de captura e deteve o blogueiro para evitar que ele se eximisse de eventuais responsabilidades no inquérito que tramita no STF contra grupos radicais de apoio a Jair Bolsonaro que defendem a rutura da democracia e a instituição de um novo governo autoritário como o que governou o Brasil entre 1964 e 1985.

O ativista é um dos extremistas de direita investigados na Operação Lume, do Supremo Tribunal, que apura quem promove, incentiva e financia os atos anti-democráticos que têm sido levados a cabo todos os domingos desde meados de Março.



Sete desses activistas, que querem ver Bolsonaro no comando de uma ditadura militar, foram presos duas semanas atrás, entre eles Sara Giromini, que se apresenta como Sara Winter, líder do grupo radical conhecido como "300 do Brasil), e libertados dez dias depois após serem interrogados e terem residências e locais de reunião vasculhados pela polícia.

Além deles, vários empresários amigos de Jair Bolsonaro e 11 deputados aliados do presidente também são investigados e já foram albo de acções de busca e apreensão. Segundo a investigação, alguns desses parlamentares usaram grandes somas de dinheiro público a que têm direito em função dos cargos para financiarem grupos extremistas e blogueiros radicais.