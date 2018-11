Detido chefe da máfia napolitana procurado pelas autoridades há 15 anos

Matteo Salvini, ministro do Interior, saudou no Twitter a ação das autoridades, frisando que acabou "a boa vida" de Antonio Orlando.





Foi anunciada esta terça-feira em Itália a detenção de Antonio Orlando, considerado um dos principais chefes da Camorra, a máfia napolitana. Procurado há 15 anos, é considerado um dos criminosos mais perigosos de Itália.Orlando, de 60 anos, foi detido em Mugnano, na província de Nápoles. Segundo revela o jornal Il Mattino, o mafioso não ofereceu resistência aos carabinieri - a polícia italiana - e terá conseguido queimar alguns documentos comprometedores antes de as forças da autoridade entrarem na casa onde estava.O homem era tido como o líder do clã Orlando-Nuvoletta-Polverino, formado por três das mais poderosas famílias da máfia napolitana. Nos últimos anos, vários elementos do grupo foram detidos, sobretudo nas ilhas espanholas das Canárias, onde encontraram refúgio para branquear milhões de euros com origem no tráfico de droga.