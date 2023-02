Detido construtor de condomínio de luxo que colapsou na Turquia

O construtor turco de um condomínio privado que colapsou com mais de 100 pessoas no seu interior na província de Hatay foi detido quando tentava fugir para o Montenegro, indicou o diário Cumhuriyet.

Huseyin Yalçin Coskun, que construiu um dos condomínios mais luxuosos de Antioquia, de 12 blocos e com 250 apartamentos, foi detido quando se encontrava no aeroporto Sabiha Gokçen de Istambul, e com destino ao Montenegro.

A "Renaissance Residence", um dos complexos mais exclusivos da cidade, foi construído em 2013 e publicitado com anúncios que definiam os seus apartamentos como "uma imagem do paraíso", e também se assegurava terem sido construídos segundo os mais estritos critérios de qualidade e segurança.

O complexo era habitado por personalidades conhecidas na cidade, capital da província de Hatay, como Christian Atsu, o futebolista ganês do Hatayspor, que se encontra desaparecido, possivelmente sob os escombros.

A luxuosa edificação, que ficou totalmente destruída, converteu-se num símbolo da má qualidade das construções numa perigosa zona sísmica.

A detenção do construtor ocorreu após os serviços de informações terem alertado sobre a sua possível saída através de um dos aeroportos de Istambul.

Desde os primeiros dias da tragédia que diversos ‘media’ alertavam para a necessidade de adotar medidas nas fronteiras para impedir a fuga de construtores de edifícios que colapsaram.

Os procuradores iniciaram investigações em dez províncias atingidas pelo sismo, em particular junto aos edifícios derrubados.

O número de vítimas mortais do violento terramoto que na segunda-feira atingiu dez províncias do sudeste da Turquia já ascende a 19.388 apenas em território turco. No norte da Síria estão confirmadas mais de 3.300 vítimas mortais, elevando o número total de mortos para mais de 22.000.