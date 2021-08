Detido em Espanha líder da máfia italiana com documentos portugueses

A polícia espanhola deteve em Madrid um dos maiores chefes da máfia italiana com documentação portuguesa. Domenico Paviglianiti, de 60 anos, foi detido na passada terça-feira quando saia de casa, no bairro de Cuatro Caminos, e o momento ficou registado em vídeo.A operação das autoridades espanholas foi em conjunto com os Carabinieri italianos. Domenico controlava as operações da máfia calabresa no Norte de Itália e na América do Sul.Segundo o El Mundo, o mafioso tinha seis telemóveis e 6 mil euros em notas no momento da detenção.Domenico foi condenado a prisão perpétua em 1996 pelos crimes que cometeu em 1980 e 1990, incluindo homicídios e tráfico de droga.