Detido em Espanha um dos terroristas mais procurados do Daesh

A Policia Nacional espanhola deteve um dos terroristas mais procurados do Daesh em Almeria, município em Espanha. Foram ainda detidas outras duas pessoas cuja identidade é desconhecida.A operação antiterrorista decorreu esta terça-feira num prédio localizado na Puerta de Purchena segundo o site La Voz de Almería. Neste edifício estavam escondidos os três detidos.A investigação foi levada a cabo pela Esquadra de Informações Gerais em colaboração com a polícia de Almeria e com os Serviços de Informação e Segurança.Os suspeitos adaptaram os seus comportamentos ao Estado de Emergência espanhol devido ao coronavírus. Sob vigilância da polícia, os homens realizavam poucas saídas, separadamente e sempre com máscaras para não serem reconhecidos.O homem detido pela polícia estava a ser procurado em toda a Europa por aparecer diversas vezes nas fileiras do Daesh. O suspeito estava na zona de conflito Siria-Iraque há vários anos e a sua carreira foi divulgada em vários meios de comunicação.Várias imagens, algumas delas chocantes, mostravam os crimes cometidos pelo terrorista que tem traços de personalidade muito peculiares e um perfil extremamente violento.