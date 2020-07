Detido em França um dos pedófilos mais procurados no mundo

Um homem foi detido pela polícia francesa pela suspeita de gerir portais na "darknet" que permitiram a "milhares de internautas de todo o mundo ter acesso a fotografias ou vídeos de caráter pedopornográfico".

De acordo com a procuradoria de Bordéus, no sudoeste de França, a detenção ocorreu dia 07 de julho, em Gironde, com o procurador Frédérique Porterie a dar conta de que o suspeito é um dos dez alvos mais procurados no mundo pela difusão de pedofilia e que teve um papel "ativo na produção de fotografias e vídeos de caráter pedopornográfico".





Já sob custódia, o suspeito, de 40 anos e com residência em Gironde, admitiu as acusações de que é alvo e ficou em prisão preventiva.

A 09 de julho, no final do primeiro interrogatório, foi indiciado pelas acusações de "difusão em grupo organizado", "posse e gravação" de imagens de pornografia infantil, "violações incestuosas cometidas sobre um menor por um ascendente" e "agressões sexuais incestuosas sobre um menor de 15 anos por um ascendente", pormenorizou a Procuradoria de Bordéus.