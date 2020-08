Detido ex-presidiário em Cabo Verde quando tentava assaltar loja

Um ex-presidiário foi detido pela Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde quando tentava assaltar à mão armada um estabelecimento comercial na cidade da Praia, anunciou hoje aquela força policial.

Segundo a PN, a detenção aconteceu na madrugada de segunda-feira em flagrante delito, após denúncias de que o homem tentava assaltar um estabelecimento comercial no bairro de Ponta d'Água.

"Com o apoio do sistema de videovigilância do Centro de Comando da PN foi possível o posicionamento de uma equipa policial no terreno e o mesmo, estando encurralado, na tentativa de fuga, ainda tentou alvejar a tiro o proprietário do estabelecimento e um agente da polícia", lê-se no comunicado da polícia cabo-verdiana.

Segundo a mesma fonte, o agente policial, "numa resposta legítima", disparou dois tiros nas partes inferiores do assaltante.

O homem foi depois conduzido ao hospital para assistência médica, ainda segundo a PN, que informou que está fora de perigo e que vai ser apresentado ao Tribunal.

A PN salientou que se trata de um homem perigoso que já cumpriu pena de prisão por crimes de arma e roubos com recurso a arma de fogo.