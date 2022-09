Detido Fidel Ramírez, irmão do ex-ministro da Energia e Petróleo

As autoridades venezuelanas detiveram um irmão do ex-ministro da Energia e Petróleo da Venezuela, no âmbito de uma investigação sobre apropriação indevida de fundos na empresa estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA), noticiou esta segunda-feira a imprensa venezuelana.

Fidel Ramírez, segundo a imprensa local, médico gastroenterologista, foi detido em Caracas, na quarta-feira, por funcionários da Direção-geral de Contrainteligência Militar (DGCIM, serviços de informação militar), e levado para a sede daquele organismo onde alegadamente "teria sido vítima de maus-tratos".

Segundo o diário "Tal & Cual" os familiares de Fidel Ramírez afirmam que "a detenção faz parte de uma retaliação para obrigar irmão", o ex-ministro de Energia e Petróleo, Rafael Ramírez, "a pôr de lado as suas aspirações presidenciais", na Venezuela, nas eleições para Presidente da República que deverão ocorrer em 2024.