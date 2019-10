Detido homem de 23 anos suspeito de estar envolvido no crime do 'camião do horror'

Um homem de 23 anos foi detido este sábado pela polícia irlandesa no porto de Dublin, suspeito de estar envolvido nos crime do 'camião do horror'.O suspeito é oriundo da Irlanda do Norte e será presente a tribunal ainda este sábado. O camião que dirigia foi apreendido pelas autoridades.Outras quatro pessoas estão a ser interrogadas também no caso do 'camião do horror'. Entre os detidos está um casal irlândes, um motorista de 25 anos e um homem de 48 anos da Irlanda do Norte, detido no Aeroporto de Stansted.