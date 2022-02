Detido homem que matou sem-abrigo português em Espanha

A Polícia Nacional Espanhola deteve um homem de 53 anos por ter esfaqueado o colega de quarto, de nacionalidade portuguesa, até à morte, na noite desta segunda-feira, num centro de acolhimento gratuito para pessoas sem-abrigo e em situações de exclusão social. Na origem do crime terá estado uma discussão entre os dois homens.A vítima, de 54 anos, foi encontrada no interior do quarto com múltiplas facadas nos braços e no peito, segundo informações divulgadas por um porta-voz das autoridades à Europa Press.A facada no peito terá provocado uma paragem cardiorrespiratória, o que terá sido a causa da morte.Ainda foram feitas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local.O assassino ainda tentou fugir mas foi agarrado por um outro morador até à chegada da polícia.