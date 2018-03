Detido jovem amigo do terrorista que atacou supermercado francês

Redouane Lakdim foi vigiado pelos serviços de informação, que não encontraram sinais de que pudesse ser violento.

A polícia francesa deteve, na noite desta sexta-feira um adolescente que é amigo de Redouane Lakdim, o terrorista que matou quatro pessoas e fez vários reféns num supermercado do sul de França.



Segundo o jornal Le Figaro, o detido é um jovem nascido no ano 2000, que ainda não completou 18 anos de idade. Está a ser interrogado pelas autoridades.



Esta é a segunda pessoa detida no âmbito de investigação ao atentado que ocorreu em Trèbes e Carcassone, no qual ficou ferido gravemente um português. Na sexta-feira, a namorada de Lakdim também foi detida pelas autoridades.



A polícia francesa procura esclarecer o que levou o homem de 26 anos, que manifestou apoio ao grupo terrorista Daesh, a abrir fogo e fazer reféns, na rua e num supermercado.

O site do Dauphine Libérè adianta este sábado que Radouanne Lakdim foi vigiado entre 2016 e 2017 pelos serviços de informações, mas os investigadores terão concluído que não havia razões para suspeitar de que ele pudesse praticar atos terroristas, apesar de estar sinalizado como um aderente a movimentos radicais islamitas.