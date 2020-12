Detido "maníaco do Volga". Homem suspeito de ter roubado e matado 26 idosas

Tartaristão, na Rússia, suspeito de ter roubado e matado 26 idosas perto do rio Volga.





As autoridades russas detiveram um homem emO suspeito conhecido por "o maníaco do Volga" terá cometido os crimes entre 2011 e 2012. Dizia ser eletricista, canalizador ou funcionário dos serviços sociais para conseguir entrar em casa de mulheres idosas que viviam sozinhas.Os crimes estavam até agora sem resolução, tendo as autoridades identificado Radik Tagirov, de 38 anos, como suspeito destes crimes através de ADN, pegadas e outras provas das cenas de crime. Segundo as autoridades russas, o homem estava a confessar os crimes.Tagirov já tinha sido condenado por roubo em 2009, acrescenta o Comité de Investigação russo.