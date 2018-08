Detido na Alemanha extremista russo que planeava atentado

Cidadão é suspeito de preparar um ataque com a ajuda de um cúmplice.

Por Lusa | 11:21

As autoridades alemãs anunciaram esta quarta-feira a detenção de um cidadão russo suspeito de preparar um ataque extremista na Alemanha com um cúmplice, que foi detido no ano passado em França.

O Ministério Público afirmou que o suspeito, de 31 anos, identificado apenas como Magomed-Ali C., foi detido esta quarta-feira em Berlim pelas forças especiais.

Segundo as autoridades, em outubro de 2016 Magomed tinha na sua residência na capital alemã uma "quantidade significativa" do explosivo TATP (triperóxido de triacetona) para um ataque na Alemanha, cuja data e local se desconhecem.