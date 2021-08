Detido no Dubai narcotraficante italiano Raffale Imperiale após cinco anos de fuga

Um dos mais procurados narcotraficantes de Itália e em todo o mundo, Raffale Imperiale, em fuga há mais de cinco anos, foi detido no Dubai, revelou a polícia italiana.

Raffale Imperiale, figura proeminente do crime organizado de Nápoles, no sul da Itália, e considerado um dos fugitivos mais perigosos do país, foi detido em 4 de agosto, numa operação coordenada entre a Interpol e a Europol, segundo revelaram as autoridades policiais na quinta-feira.

O 'barão da droga', de 47 anos, foi "durante muito tempo um dos protagonistas do tráfico internacional de droga e lavagem de dinheiro" que, ao longo dos anos, criou "uma rede impressionante de traficantes internacionais, em particular de cocaína", referiu ainda a polícia italiana.