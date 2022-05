Detido o homem que agrediu Dave Chappelle durante espetáculo em Los Angeles

Chappelle no palco, durante um espetáculo da Netflix, em Hollywood Bowl, Los Angeles, nos Estados Unidos da América, foi detido na quarta-feira, segundo a polícia de Los Angeles.Isaiah Lee, de 23 anos, terá apontado uma arma falsa que projeta uma faca no momento do "disparo", de acordo com a polícia.As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento do ataque.

A man ran on stage and tackled Dave Chapelle at the Hollywood Bowl. He then proceeded to say “it was a trans man.” pic.twitter.com/iBJg4408HL