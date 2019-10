Detido pai dos seis irmãos trancados numa cave há nove anos

O pai da família mantida há nove anos presa numa cave em Ruinerwold, na Holanda, foi detido pelas autoridades holandesas.Segundo avança o jornal The Guardian, suspeita-se que o homem de 67 anos havia privado os filhos da sua liberdade, estando igualmente envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro.Este é o segundo detido no caso. Um homem de 58 anos, de nacionalidade austríaca e que viveria no mesmo local, também foi ouvido e, de seguida, detido."Estamos a lidar com uma situação excecional neste caso. Estas pessoas podem ter vivido juntas na mesma casa desde 2020, completamente desenquadrados da sociedade", pode ler-se em comunicado, na polícia da vila de Ruinerwold.As autoridades confirmaram que o homem de 67 anos que foi detido é o pai dos seis jovens mantidos em cativeiro.