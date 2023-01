Detido pela Interpol o "traficante de pessoas mais procurado do mundo" no Sudão

A Interpol anunciou este sábado a detenção no Sudão do "traficante de pessoas mais procurado do mundo", o eritreu Kidane Zekarias Habtemariam, graças a uma investigação dos Emirados Árabes Unidos e informações partilhadas por meio da agência internacional de polícia.

Habtemariam era conhecido "pelo tratamento particularmente cruel e violento" de migrantes e até dois alertas vermelhos da Interpol foram emitidos - da Etiópia e da Holanda - por contrabando de migrantes, tráfico humano e outros crimes relacionados, segundo um comunicado da Interpol.

A Interpol alega que Habtemariam dirigia uma organização criminosa de grande escala que sequestrava, extorquia e assassinava migrantes da África Oriental, presumindo-se que tenha traficado milhares de pessoas.