Detido por insurreição líder de grupo de extrema-direita envolvido na invasão ao Capitólio dos EUA

O fundador e líder dos Oath Keepers, um dos principais grupos de extrema-direita dos Estados Unidos, foi detido esta quinta-feira pelo seu papel no ataque ao Capitólio, informou o Departamento de Justiça norte-americano.

Stewart Rhodes, de 56 anos, e 10 outros membros deste grupo de extrema-direita foram indiciados na quarta-feira por "insurreição", disse o Departamento de Justiça, num comunicado.

Esta é a acusação mais grave até ao momento contra os participantes no ataque à sede do Congresso, em 06 de janeiro de 2021, quando o Senado validava a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.