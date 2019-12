Detido quinto suspeito de envolvimento no 'narcosubmarino' intercetado na Galiza

No passado domingo doram detidas duas pessoas, de nacionalidade equatoriana, por envolvimento no tráfico de droga dentro de um submarino apanhado na Galiza, em Espanha.



Nos últimos dias foram apanhados mais três suspeitos, que se tinham colocado em fuga após o narcosubmarino ter sido intercetado. As três mais recentes detenções são de nacionalidade galega e foram efetuadas esta sexta-feira à tarde. A Polícia Nacional prendeu um terceiro tripulante do 'narcosubmarino' e, paralelamente, a Guarda Civil prendeu outros dois homens.





A captura desta quarta pessoa levou as autoridades à quinta detenção por esta oferecer apoio logístico ao submarino de cerca de 20 metros de comprimento.



Este foi o primeiro 'narcosubmarino' intercetado na Europa e transportava três toneladas de cocaína . Foi tirado da água e apreendido para análises policiais.