Detido quinto suspeito do caso dos 39 mortos encontrados num camião em Inglaterra

A polícia Irlandesa anunciou este sábado a detenção de mais um homem, com cerca de 20 anos, procurado por alegada ligação ao caso dos 39 mortos encontrados num camião no sudeste da Inglaterra.

De acordo com a Associated Press (AP), a polícia irlandesa revelou que o homem, da Irlanda do Norte, era procurado pela polícia de Essex (Inglaterra) no âmbito da investigação do caso dos 39 corpos encontrados num camião, alegadamente vítimas de tráfico de seres humanos.

O homem foi preso no porto de Dublin e com esta aumentam para cinco as detenções efetuadas pela polícia, incluindo o motorista do camião, um cidadão da Irlanda do Norte de 25 anos, suspeito de homicídio, e duas outras pessoas - um homem e uma mulher, ambos com 38 anos e residentes em Warrington (noroeste de Inglaterra) - suspeitas de "assassínio" e "conspiração para traficar pessoas".