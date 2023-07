Detido sem abrigo por destruir "Vénus dos Trapos" do italiano Pistoletto

Um sem abrigo de 32 anos foi preso, esta quarta-feira, em Nápoles, no sul de Itália, acusado de ser o autor do incêndio que destruiu a instalação contemporânea do artista italiano Michelangelo Pistoletto, colocada em 28 de junho naquela cidade.

O sem-abrigo foi localizado num refeitório comunitário depois de a polícia italiana verificar as imagens do sistema de videovigilância da cidade.

A obra "La Venere degli Stracci" (A Vénus dos trapos), colocada na central Plaza del Municipio, é composta por uma estátua representando Vénus ao lado de uma enorme montanha de trapos, um dos ícones de Pistoletto, que foi totalmente destruída no incêndio, que se concluiu imediatamente ter sido intencional e da responsabilidade do sem abrigo.

O autarca de Nápoles, Gaetano Manfredi, disse ter ficado "consternado" com um ato de "grande violência", pois "quando a arte e a beleza são atacadas, o homem é atacado"

"Nápoles é beleza, recomeço e regeneração e não podemos e não queremos parar com atos de vandalismo. Este é o último, mas houve outros e são a expressão de uma minoria muito grande. Faremos muito mais para que a arte e a beleza prevalecem como já fazem em nossa cidade", completou.

Michelangelo Olivero Pistoletto (Biella, 1933) é um artista, pintor e escultor italiano ligado ao movimento Arte Povera, movimento artístico surgido na Itália que se caracteriza por utilizar materiais humildes e pobres nas suas obras.