Detido suspeito de atos sexuais com crianças em instalações religiosas em Cabo Verde

Vítimas têm idades compreendidas entre os nove e os 12 anos.

Por Lusa | 13:33

Um membro da comunidade católica de Salamansa, ilha cabo-verdiana de São Vicente, foi detido por suspeita de agressões sexuais contra cinco crianças, algumas das quais terão "tido lugar nas dependências da Capela", segundo admitiu a Diocese do Mindelo.



A detenção do indivíduo, suspeito da prática de, pelo menos, "cinco crimes continuados de agressão sexual com penetração", foi anunciada quarta-feira pela Polícia Judiciária de Cabo Verde.



Esta força de segurança acrescentou que o suspeito, que ficou em prisão preventiva, "terá agredido sexualmente cinco crianças, com idades compreendidas entre os nove e os 12 anos".



"Os crimes eram cometidos na casa do suspeito, local onde as vítimas frequentavam para brincarem com a sua neta", segundo a Judiciária.



Em reação a esta detenção, a Diocese de Mindelo, São Vicente, esclareceu que "tem acompanhado com a máxima solicitude as vítimas e suas famílias, como seria razoável e mandam as orientações da Igreja".



"Infelizmente, casos desses somam-se por tantas aldeias e ambientes familiares da nossa terra e são muitos os traumas vividos por tantos jovens no seio de muitas famílias cabo-verdianas", prossegue a nota.



Esta diocese acrescentou que, assim que teve conhecimento do sucedido, o pároco - por indicação do Bispo de Mindelo -- comunicou-o às autoridades competentes.



"A Igreja sente vergonha e denuncia veemente esta situação chocante para toda a comunidade e está muito empenhada em colaborar com todos aqueles que, com seriedade e sentido de justiça, levam adiante a defesa e a proteção dos menores", lê-se na nota.



Sobre o agressor, a Diocese do Mindelo confirma que se trata de "um membro da comunidade católica de Salamansa".



"Choca-nos que alguns atos também tenham tido lugar nas dependências da Capela", prossegue o comunicado.