Detida mulher suspeita de enviar pacote com veneno a Donald Trump

Uma mulher, suspeia de ter enviado um pacote com ricina ao presidente norte-americano Donald Trump foi detida este domingo, avança o jornal britânico Mail Online. O canal de televisão norte-americano CNN, que cita um oficial das forças policiais, acrescenta que a mulher foi detida com uma arma quando tentava atravessar a fronteira dos Estados Unidos para o Canadá.Um pacote cujo destinatário era Donald Trump, que continha o veneno ricina, foi intercetado pelas autoridades no início desta semana, segundo o canal de televisão norte-americano CNN, que cita dois oficiais da polícia.

A ricina é uma proteína presente nas sementes da mamona, uma das plantas mais tóxicas do mundo.



A encomenda foi detetada na última instalação de processamento externo, onde é feita a triagem de toda a correspondência antes de ser enviada para a Casa Branca.