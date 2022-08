Detido suspeito de matar idoso que seguia em mota de mobilidade em Londres

Um homem foi detido por ser suspeito de esfaquear um idoso de 87 anos até à morte enquanto estava na sua mota de mobilidade, em Londres.O ataque aconteceu na rua Greenford na terça-feira durante a tarde, sendo que os paramédicos quando chegaram ao local do crime avistaram que o idoso já estava morto, de acordo com o jornal Mirror.O homem, com 44 anos, foi detido na madrugada desta quinta-feira, em Southall, no oeste de Londres.O chefe inspetor Jim Eastwood, que lidera a investigação, refere que a "família do Sr. O'Halloran continua a ser apoiada por agentes especiais e treinados"."Gostava de agradecer ao público pelo apoio neste horrível incidente. Foi feita uma detenção e esta investigação está a progredir a um ritmo acelerado", acrescenta.Nos seus últimos dias de vida, o idoso tocava acordeão com o objetivo de angariar dinheiro para os refugiados ucranianos. A quantia era guardada na sua scooter, dentro de uma caixa amarela, revela o jornal britânico.