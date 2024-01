As autoridades espanholas detiveram um homem suspeito de ter matado um cónego emérito da Catedral de Valência, no Sul de Espanha. O suspeito, de 40 anos e origem sul-americana, tinha na sua posse o telemóvel da vítima, assim como outros pertences. Terá mesmo enviado mensagens do telemóvel do sacerdote, fazendo-se passar por ele, para levar as pessoas a acreditarem que ainda estava vivo. Mas as informações prestadas por fiéis próximos do cónego, juntamente com o rastreamento ao telemóvel da vítima, acabaram por conduzir à detenção do suspeito. Segundo a imprensa espanhola, os dois terão mantido relações sexuais.



O corpo de Alfonso López Benito, de 80 anos, foi encontrado pelo porteiro com sinais de ter sido asfixiado, na terça-feira, sobre a cama da casa onde vivia, depois de um amigo do padre ter dado o alerta, pois não conseguia entrar em contacto com ele. Os vizinhos já tinham denunciado às autoridades e ao bispo de Valência, que vários jovens frequentavam a casa do sacerdote, nomeadamente em situação de vulnerabilidade e com poucos recursos. Queixavam-se do barulho e de pequenos assaltos. Alfonso López Benito terá sido chamado à atenção pelo bispo da sua diocese, mas terá mantido os comportamentos. A polícia está a investigar e a recolher mais dados para apurar as motivações do crime.