Detido em Paris suspeito do assassinato de jornalista saudita Khashoggi no consulado em Istambul

Um alegado membro do comando envolvido no assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi - em 2018, em Istambul - foi detido esta terça-feira no aeroporto parisiense de Roissy Charles-de-Gaulle e colocado em detenção judicial.

Khalid Alotaibi, de 33 anos, foi detido pela polícia de fronteira quando estava prestes a embarcar para Riade, informaram as autoridades.

Alotaibi foi colocado em detenção judicial ao abrigo de um mandado de prisão internacional emitido pela Turquia, devendo ser agora apresentado ao gabinete de um procurador de Paris, que o notificará do mandado de detenção.