Detido suspeito de homicídio por negligência no acidente de Emiliano Sala

A polícia de Dorset, que investiga a morte de Emiliano Sala, informou esta quarta-feira que deteve um homem, "suspeito de homicídio involuntário por ato ilícito". Tem 64 anos, foi inquirido e entretanto libertado, segundo o comunicado revelado pelas autoridades daquela localidade britânica, que pouco mais adianta.

O corpo do malogrado jogador e do piloto da avioneta acidentada no dia 21 de janeiro, quando sobrevoava o Canal da Mancha, foi encontrado a 7 de fevereiro e transportado para Portland Port, em Dorset, e tem sido a polícia desta localidade a conduzir as investigações sobre as circunstâncias da morte do futebolista.Recorde-se que o jogador argentino do Nice tinha assinado com o Cardiff e ia apresentar-se no seu novo clube quando a avioneta que o transportava caiu no Canal da Mancha.