Detido um dos alegados mentores do homicídio do presidente do Haiti

As autoridades haitianas anunciaram no domingo a demissão de um dos alegados mentores do assassínio do Presidente, Jovenel Moise, um médico residente na Florida, EUA, Christian Emmanuel Sanon.

"Quando o avanço dos bandidos foi bloqueado, a primeira pessoa que chamaram foi Emmanuel Sanon", disse o diretor-geral da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles, aos jornalistas, considerando que o motivo do crime era "político".

A polícia está também a investigar dois outros supostos homicidas que estiveram em contacto com Sanon, mas cujas identidades não foram dadas a conhecer.