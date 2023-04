Detidos 2 suspeitos do assassinato há 2 anos de jornalista na Grécia

As autoridades gregas anunciaram a prisão de dois suspeitos de envolvimento no assassinato de um jornalista policial e criminal, há dois anos, no sul da capital grega.

Giorgos Karaivaz foi morto a tiro em 29 de abril de 2021, alegadamente baleado várias vezes por dois homens numa mota, quando saia do carro para chegar a casa, na parte sul de Atenas.

A polícia grega disse esta sexta-feira que prendeu dois homens, de 40 e 48 anos, por suspeita de homicídio relacionado com a morte do jornalista.

A polícia não forneceu mais detalhes sobre as prisões, mas espera-se a realização no sábado de uma conferência de imprensa.

Giorgos Karaivaz publicava peças de investigação, no seu blog Bloko.gr e no canal Star TV, sobre as ligações entre o Estado e o crime organizado, especialmente a corrupção dentro da polícia grega.

O jornalista aparecia diariamente na TV, sendo especializado em coberturas policiais e investigações criminais.

Giorgos Karaivaz tinha 52 anos e voltava da gravação do programa "Verdades com Zina", no qual trabalhava desde 2017.