Detidos 38 indivíduos e apreendidas 14 armas de fogo em megaoperação em Cabo Verde

A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde deteve 38 indivíduos e apreendeu 14 armas de fogo e droga numa mega operação realizada durante o último fim de semana na cidade da Praia, informou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PN informou que as detenções das 38 pessoas, com idades entre 17 e 57 anos e dois menores, aconteceram, em flagrante delito, nos bairros de Eugénio Lima, Fonton, Alto da Glória, Couqueiro, Paiol, Achada de Santo António e Fazenda.

Segundo aquela força policial, as operações foram desencadeadas após brigas e desordem na via pública, envolvendo várias pessoas e grupos rivais, com recurso a armas de fogo, pedras e garrafas, que provocaram danos em algumas viaturas de particulares.

Das armas apreendidas, a PN cabo-verdiana indicou que 10 são de fabrico artesanal, as denominadas 'boca bedju', e quatro são armas convencionais.

Todas as esquadras policiais da Praia, corpo de intervenção e as Forças Armadas estiveram envolvidos nesta megaoperação na capital de Cabo Verde.

Os detidos foram apresentados ao tribunal, que decretou como medida de coação Termo de Identidade e Residência.

A Polícia Nacional informou ainda que está a investigar as circunstâncias da morte de um jovem de 24 anos no bairro de Vila Nova, também na cidade da Praia.