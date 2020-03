Detidos diretor e três colaboradores de portal russo de informação na Turquia

O diretor da página em turco do 'site' de informação russo Sputnik, financiado pelo Kremlin, foi este domingo detido pela polícia turca em Istambul, num contexto de tensões crescentes entre Ancara a Moscovo, adiantou a AFP.

A detenção de Mahir Boztepe foi anunciada na rede social Twitter pela diretora geral do grupo, Margarita Simonian, depois de durante a manhã de hoje (hora local) outros três colaboradores do 'site' terem sido também detidos em Ancara.

"A polícia veio hoje à nossa redação em Istambul. Um novo colaborador foi detido (...) Turquia, que se passa???", indignou-se Simonian no Twitter.

A detenção, horas antes de Boztepe, de outros três colaboradores em Ancara foi também denunciada pela organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF).

Segundo a RSF, os três colaboradores do Sputnik foram detidos depois de se terem dirigido a uma esquadra para apresentar queixa contra a invasão da sua casa por pessoas não identificadas, que os ameaçaram e lhes gritaram que tinham traído a pátria por trabalharem para os russos.

A organização adiantou ainda que à chegada à esquadra a polícia disse-lhes que eram "procurados" por terem escrito um artigo publicado hoje que levantou uma polémica na Turquia.

No artigo, o Sputnik qualificava de "província roubada" a região de Hatay, integrada na Turquia em 1939 depois de ter sido cedida pela França, que recebeu da Sociedade das Nações um mandato para administrar a Síria, com o objetivo de garantir a neutralidade de Ancara na Segunda Guerra Mundial.

Simonian, através do Twitter, declarou que a polícia de Ancara tinha afirmado ao Sputnik não ter detido os seus colaboradores.

"Não tivemos qualquer contacto com esses três colaboradores desde a noite de ontem [sábado]", sublinhou a diretora geral do portal de informação oficial russo.

Já hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros apelou para as autoridades turcas intervirem e "garantirem a segurança dos jornalistas do portal russo".

De acordo com o Sputnik está em curso uma reunião em Istambul entre um representante do portal na Turquia, o seu advogado, emissários do consulado russo e representantes da polícia turca.

Este incidente acontece num momento particularmente tenso nas relações entre a Turquia e a Rússia, agravadas pela escalada do conflito na Síria, onde apoiam campos opostos.

O presidente da comissão dos Negócios Estrangeiros do parlamento russo, Konstantin Kossatchev, disse temer uma "complicação adicional" nas relações russo-turcas com este incidente.