Detidos dois empresários que ajudaram advogado de Trump a investigar Joe Biden

Lev Parnas e Igor Fruman terão alegadamente ajudado Rudy Giuliani a pressionar a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden, de acordo com a CNN.A acusação contra os dois empresários sugere que estes tenham recorrido a fundos estrangeiros para influenciar a política norte-americana. Tudo isto com o aval do atual presidente norte-americano.