Detidos em Espanha dois brasileiros por alegadas ligações ao extremista Daesh

A Guarda Civil espanhola deteve dois irmãos de nacionalidade brasileira em Estepona, na Comunidade da Andaluzia, por suposta prática de crimes de terrorismo e devido a alegadas ligações com o grupo extremista Daesh.

De acordo com a Direção-Geral da Guarda Civil, agentes do Serviço de Informação apoiados pela Unidade Especial de Intervenção (UEI) e pelo Grupo de Ação Rápida (GAR) detiveram estas duas pessoas sob a direção do Ministério Público da Audiência Nacional e do Tribunal Central de Instrução número 5, cujo titular decretou a sua prisão.

Os detidos estavam alegadamente imersos num processo de radicalização e utilizavam plataformas de mensagens instantâneas encriptadas para mostrar o seu apoio ativo à organização Daesh no seu acrónimo em árabe).