A Guarda Civil espanhola intercetou este domingo no Parque Nacional de Cabrera, no sul de Maiorca, 24 imigrantes que chegaram a terra em duas pequenas embarcações provenientes do Norte de África.

Segundo informações das autoridades, às 06h50 (05h50 em Portugal) foram localizados e detidos 19 migrantes e, por volta das 08h10 (07h10 em Portugal), outro grupo de cinco pessoas foi detido na mesma zona.

De acordo com a agência EFE, todos estão aparentemente bem de saúde.