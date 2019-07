Detidos pai e filho donos de fábrica de falsificação de Ferraris e Lamborghinis

A Polícia Civil brasileira descobriu esta segunda-feira uma fábrica de carros de luxo falsificados, no Estado de Santa Catarina. Os donos da fábrica, o pai e o filho, foram indiciados pelos crimes contra a propriedade industrial, de acordo com a lei do país.

As autoridades apreenderam oito réplicas em processo de montagem, diversos chassis, moldes, ferramentas e fibras utilizadas na fabricação clandestina de carros das marcas de luxo Ferrari e Lamborghini.





Segundo as autoridades, os carros eram montados por encomenda e o negócio era divulgado nas redes sociais, sendo os veículos vendidos por todo o país.

Cada réplica era vendida por valores que variam entre os 43 mil e 59 mil, sendo que os modelos originais são vendidos no mercado brasileiro por valores entre os 350 mil e os 710 mil euros.