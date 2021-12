Detidos pais de jovem de 15 anos que matou vários colegas em escola nos EUA

Foram detidos os pais de Ethan Crumbley, o jovem suspeito de ter matado várias pessoas na escola de Oxford, no passado sábado, em Detroit, Estados Unidos.James e Jennifer Crumbley foram encontrados num prédio industrial perto de onde tinham deixado o veículo, segundo avançaram as autoridades. Os dois estão acusados de homicídio culposo, pelo tiroteio que o filho, Ethan, realizou na terça-feira e onde quatro estudantes perderam a vida, ferindo outros sete.As autoridades estavam a procurar os pais de Ethan desde que o casal faltou à presença em tribunal onde foi lida a acusação do caso.Os advogados da família revelaram que o casal fugiu da cidade na noite do tiroteio para "sua própria segurança" e que não estavam em fuga às autoridades.