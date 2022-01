Detidos presumíveis autores do assassínio de dois polícias na Alemanha

A polícia alemã deteve esta segunda-feira dois homens, de 38 e 32 anos, na região do Sarre (fronteira com França), por serem os presumíveis autores do assassínio de dois polícias, ocorrido durante a madrugada.

Fontes policiais do Sarre informaram que as duas deteções aconteceram durante uma operação stop, horas depois da imprensa ter divulgado o nome (Andreas Johannes Schmitt), a idade (38 anos) e fotografia de um dos suspeitos.

Foi ainda esclarecido que Schmitt tinha antecedentes criminais e licença de porte de armas, que vendia animais de caça e tinha uma padaria na região.