Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos quatro suspeitos de planear ataque terrorista em França

Homens estão sob suspeita de adquirir armas "com o objetivo de cometer um ato terrorista".

09:15

As autoridades francesas travaram esta segunda-feira um ato terrorista e mantêm quatro suspeitos sob custódia policial, disse o ministro do Interior francês e uma fonte policial, segundo a Reuters.



A fonte policial disse que os quatro suspeitos foram presos sob suspeita de adquirir armas "com o objetivo de cometer um ato terrorista".



"Tivemos provas suficientes para nos levar a acreditar que um grande ataque estava a ser planeado", disse o ministro do Interior, Christophe Castaner.